У Сіднеї автомобіль в'їхав у натовп відвідувачів торгового центру
13:14, 19 серпня 2017Світ
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Інцидент стався біля виходу з торгового центру. Поліція кваліфікувала його як нещасний випадок.
Поліція кваліфікувала це як нещасний випадок / скріншот
У Сіднеї автомобіль в'їхав у групу відвідувачів торгового центру Chatswood Mall, в результаті постраждали семеро людей. Про це повідомляє ABC Australia.
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Інцидент стався біля виходу з торгового центру. Поліція кваліфікувала його як нещасний випадок.
Медики надають допомогу семи постраждалим на місці події, готують шістьох з них до госпіталізації. Постраждала в тому числі дитина в колясці.
За даними видання The Sydney Morning Herald, водій дає свідчення поліції.
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