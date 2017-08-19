У Сіднеї автомобіль в'їхав у натовп відвідувачів торгового центру

У Сіднеї автомобіль в'їхав у групу відвідувачів торгового центру Chatswood Mall, в результаті постраждали семеро людей. Про це повідомляє ABC Australia.

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Інцидент стався біля виходу з торгового центру. Поліція кваліфікувала його як нещасний випадок.

Медики надають допомогу семи постраждалим на місці події, готують шістьох з них до госпіталізації. Постраждала в тому числі дитина в колясці.

За даними видання The Sydney Morning Herald, водій дає свідчення поліції.