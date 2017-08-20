Вокзал міста Нім у Франції евакуювали через озброєну людину
02:30, 20 серпня 2017Світ
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Пізніше поліція затримала одну людину на вокзалі.
Влада попросила громадян не підходити до вокзалу / фото midilibre
У Франції евакуювали вокзал міста Нім через присутність одного або кількох озброєних людей, передає газета Midi Libre.
«Вокзал оточений правоохоронними органами», — йдеться в повідомленні.
Влада попросили громадян не підходити до вокзалу.
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Пізніше повідомили, що поліція затримала одну людину на вокзалі у французькому місті Нім. Чи була при ньому зброя, не уточнюється.
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