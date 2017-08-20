На дні Тихого океану через 72 роки пошуків виявили американський крейсер "Індіанаполіс"

Американський крейсер «Індіанаполіс» знайшли на дні Тихого океану через 72 роки після затоплення торпедою з японського підводного човна в останні дні Другої світової війни.

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Як повідомляє CNN, корабель виявила команда на чолі зі співзасновником Microsoft Полом Алленом на глибині понад 5,3 км.

Індіанаполіс затонув всього за 12 хвилин, що зробило неможливим відправлення сигналу лиха або розгортання рятувального обладнання. Перед атакою, 30 липня 1945 року, він встиг завершити секретну місію, доставивши компоненти атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Це, згідно з командуванням військово-морської історії і спадщини у Вашингтоні, поклало кінець війні в Тихому океані.

Більшість з 1196 моряків і морських піхотинців з корабля не потонули, але загинули в океані від зневоднення і нападів акул. Катастрофа крейсера увійшла в історію ВМС США як найбільш масова загибель особового складу (883 людини) в результаті одного затоплення.