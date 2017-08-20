У США помер відомий комік Джеррі Льюїс

У Лас-Вегасі у віці 91 року помер американський актор, співак і один із найуспішніших коміків Голлівуду Джеррі Льюїс, передає Бі-Бі-Сі.

У заяві родини Льюїса повідомляється, що він помер природною смертю у себе вдома.

За даними американських ЗМІ, актор страждав від діабету і протягом кількох років боровся з раком.

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Джеррі Льюїс почав виступати на сцені у віці до п'яти років. Він знявся в таких фільмах, як "Цей божевільний, божевільний, божевільний, божевільний світ", "Схиблений професор", "Арізонська мрія" і багатьох інших.

Їх комедійний дует із співаком Діном Мартіном мав величезний успіх; за 10 років співпраці (з 1946 по 1956 роки) вони знялися в 16 фільмах.

Згодом була випущена серія коміксів "Пригоди Діна Мартіна і Джеррі Льюїса".

У 1950-х роках Льюїс випустив свій музичний альбом, а в 1994 році дебютував на Бродвеї в мюзиклі "Кляті янкі".

Крім акторської кар'єри, Льюїс був режисером, продюсером, сценаристом і композитором.