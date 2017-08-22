Потужний землетрус в Італії: за попередніми даними, українців серед постраждалих та загиблих немає

13:44, 22 серпня 2017
Світ
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Такі дані повідомив консул в Неаполі.

Землетрус на острові Іск'я / Reuters

За попередніми даними, українців серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу в Італії немає. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ України.

«Консул у Неаполі повідомляє попередню інформацію: українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу», - йдеться у повідомленні.

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За інформацією ЗМІ, ввечері 21 серпня на італійському острові Іск’я у Тірренському морі стався землетрус силою 4 бали. Загинули двоє осіб, 39 постраждали.

Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок ввечері на італійському острові Іск'я стався землетрус, який призвів до руйнувань у низці населених пунктів, є постраждалі й зниклі безвісти.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії (Ingv), землетрус магнітудою 4,0 стався о 20.58 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в безпосередній близькості від західного узбережжя острова в морі на глибині приблизно 10 км.

За словами чиновників, загинула одна людина, близько 25 отримали поранення. При цьому місцеві ЗМІ повідомляли про дві жертви.

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