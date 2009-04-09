Швейцарія заморозила рахунки борцям з ухиленням від податків

Швейцарія заморозила рахунок Організації економічного розвитку і співпраці (ОЕСР), до якої входять 30 найрозвиненіших країн світу. Про це повідомляє AFP з посиланням на прес-секретаря Міністерства економіки Швейцарії Ріту Бальдеггер (Rita Baldegger). За її словами, таким чином Швейцарія висловлює свою незгоду з включенням держави до "сірого" списку "податкових гаваней".

У Міністерстві зазначили, що використали своє право вето на переказ ОЕСР 136 тисяч євро, які призначалися для співпраці між "клубом багатих країн" і "Великою двадцяткою" (G20).

До "сірого" списку ОЕСР потрапили близько 40 держав. Вони вже пообіцяли ОЕСР привести своє банківське законодавство у відповідність з умовами організації, але поки не зробили цього.

Ще чотири країни - Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни і Уругвай - потрапили до "чорного" списку. Це означає, що вони є країнами, які можуть використовуватися громадянами інших держав для ухилення від сплати податків. На початку квітня стало відомо, що всі країни з "чорного" списку погодилися співпрацювати з ОЕСР.

Швейцарія вже неодноразово обурювалася тим, що потрапила до "сірого" списку. Наприклад, 3 квітня в Міністерстві фінансів країни заявили, що критерії ОЕСР щодо включення держав у "сірий" список не зовсім зрозумілі. Крім того, в Швейцарії наголосили, що завжди готові на діалог з податковими службами інших країн при розслідуванні справ про ухилення від сплати податків.

На початку 2009 року повідомлялося, що Швейцарія мала потрапити до "чорного" списку ОЕСР, проте в березні ця країна заявила про готовність співробітничати з ОЕСР і переглянути своє банківське законодавство. Так само зробили Бельгія, Люксембург, Андорра і Ліхтенштейн.

Лента.ру