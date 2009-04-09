Медведєв закликав стежити за іноземними вкладеннями в Рунет

Держава повинна стежити за іноземними інвестиціями в Рунет, а також вкладати кошти в цю галузь, заявив президент РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з керівництвом партії "Єдина Росія". Заклик стежити за інвесторами, які вкладатимуться у великі пошукові системи та соціальні мережі, президент пояснив питаннями безпеки. Він оцінив докризову вартість активів Рунету в п`ять мільярдів доларів.

Наприкінці березня аналогічну думку висловлював міністр зв`язку і масових комунікацій Ігор Щеголєв. Він заявив, що іноземці не повинні бути власниками великих російських інтернет-компаній.

Крім того, президент, виступаючи перед єдиноросами, порадив російським політичним партіям ставати законодавцями мод у Рунеті. Він заявив, що політична сила без дружби з інтернетом помре, і повідомив, що інші технології стають дедалі менш цікавими.

Медведєв наголосив, що Мережа має і "руйнівний потенціал". З її допомогою, за словами Медведєва, можна не тільки підтримувати конструктивні ініціативи, а й нагнітати напруженість.

З 2008 року влада приділяє Рунетові дедалі більше уваги. У квітні президент Росії відвідав Російський інтернет-форум, влітку активно підтримав перехід на кирилічні доменні імена, а восени - завів відеоблог, нагадує Лента.ру.