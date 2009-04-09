ЦВК Молдови підбила підсумки парламентських виборів

Центрвиборчком Молдови підбив остаточні підсумки парламентських виборів і планує в п`ятницю передати їх до Конституційного суду для остаточного затвердження.

Як передає РІА «Новости»,про це повідомив секретар ЦВК Юрій ЧОКАН.

"Учора пізно ввечері ми підбили остаточні підсумки парламентських виборів, які відбулися в країні . До парламенту пройшли чотири партії. За партію комуністів проголосували 49,48% виборців, за Ліберальну, Ліберально-демократичну партію і альянс "Наша Молдова" відповідно 13,14%, 12,43% і 9,77%. Решта вісім партій і незалежних кандидатів не подолали шестипроцентний виборчий бар`єр", - сказав Ю.ЧОКАН.

Ю.ЧОКАН повідомив, що у виборах взяли участь 1 мільйон 555 тисяч 557 чоловік, явка склала 59,5%.

Конституційний суд має затвердити остаточні підсумки виборів протягом десяти днів.

За попередніми підрахунками, партія комуністів (ПКРМ) одержить у парламенті 60 мандатів, а для обрання Президента країни необхіден 61 мандат, таким чином, комуністам доведеться домовлятися з опозицією.

Як повідомлялося, після недільних виборів до парламенту опозиція Молдови організувала акції протесту проти перемоги правлячої Комуністичної партії. Опозиціонери заявляють про фальсифікації, але міжнародні спостерігачі не побачили серйозних порушень і назвали вибори легітимними.

Протести у вівторок переросли в масові безпорядки в Кишиневі, під час яких понад 270 чоловік дістали поранення.