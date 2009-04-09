Опозиція дала Саакашвілі 24 години, щоб піти у відставку

Учасники акції протесту, яка проходить біля будинку парламенту, прийняли звернення до президента Грузії Михайла Саакашвілі, де вимагають від нього добровільно ухвалити рішення про зміну влади в країні конституційним шляхом, повідомляє агентство "Новини Грузія".

Після того, як звернення було зачитане на мітингу і схвалене його учасниками, організатори акції заявили, що ознайомлять громадськість з відповіддю керівництва Грузії за 24 години. Виходячи з одержаної відповіді, буде підготовлений подальший спільний план дій.

"Саакашвілі зобов`язаний дати можливість народу мирно змінити владу конституційним шляхом і цим дати нам можливість показати всьому світові, що ми гідна і цивілізована нація. Ми віримо, що саме з таким підходом можна подолати цю кризу і створити вільну, демократичну, справедливу і сильну Грузію", - наголошують представники опозиції. У зверненні наголошується, що на проспекті Руставелі в Тбілісі на акції опозиції зібралися сотні тисяч людей.

Учасники акції в центрі Тбілісі вимагають відставки Саакашвілі. Організаторами акції є 14 партій.