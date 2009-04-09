Молдавський парламент відремонтують за рахунок вузів

Ремонт будівлі молдавського парламенту профінансують за кошти, що призначалися для вишів, студенти яких брали участь в акціях протесту.

Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «ІНФОТАГ» з посиланням на прес-службу Президента Молдови, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН вимагає якомога швидше почати ремонт розграбованих у вівторок «знахабнілими молодиками» будівель парламенту та резиденції глави держави.

На засіданні щодо проблем відновлення будівель за участі керівників міністерств і відомств він розпорядився «профінансувати ремонт за рахунок бюджетних коштів, призначених для навчальних закладів, представники яких брали участь в акціях протесту 7 квітня».

«Мінфін на підставі даних правоохоронних органів повинен переадресувати гроші на відновлювальні роботи», - сказав В.ВОРОНІН.

Міністр будівництва та розвитку територій Молдови Володимир БАЛДОВИЧ повідомив, що, «за попередніми оцінками, вартість ремонту перевищує 300 млн. леїв (27,2 млн. доларів США) без урахування знищених меблів і оргтехніки держустанов».

На думку фахівців, будівля парламенту після погрому потребує капітального ремонту, так само як їдальня, підвали та перші два поверхи резиденції Президента.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з якими за Комуністичну партію, очолювану Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, проголосували 49,48% виборців.

Низка мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагав приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

Внаслідок заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлено будівлі президентської адміністрації та парламенту.