У Росії автобус впав у Чорне море: росЗМІ повідомляють про 12 загиблих

У Краснодарському краї автобус із працівниками впав у Керченську затоку. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах.

Зазначається, що у результаті ДТП загинули 12 осіб. Ще трьох осіб вдалося врятувати.

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"Під час падіння автобуса в воду в районі селища Волна, за попередніми даними, загинули 12 людей, вдалося врятувати трьох", - сказав співрозмовник агентства.

"Обставини події уточнюються», - цитує видання джерело.

Врятувати вдалося двадцять осіб, доля ще трьох невідома. За даними джерела, автобус впав з чотириметрової висоти. Основна версія НС - порушення правил дорожнього руху.