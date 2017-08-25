У Росії автобус впав у Чорне море: росЗМІ повідомляють про 12 загиблих
09:32, 25 серпня 2017Світ
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Доля ще трьох людей невідома.
Обставини події уточнюються / фото pixabay.com
У Краснодарському краї автобус із працівниками впав у Керченську затоку. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах.
Зазначається, що у результаті ДТП загинули 12 осіб. Ще трьох осіб вдалося врятувати.
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"Під час падіння автобуса в воду в районі селища Волна, за попередніми даними, загинули 12 людей, вдалося врятувати трьох", - сказав співрозмовник агентства.
"Обставини події уточнюються», - цитує видання джерело.
Врятувати вдалося двадцять осіб, доля ще трьох невідома. За даними джерела, автобус впав з чотириметрової висоти. Основна версія НС - порушення правил дорожнього руху.
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