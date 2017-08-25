Із Росії в офшори вивели капітал, рівнозначний заощадженням всіх росіян - звіт

Виведення капіталу з Росії в даний час, імовірно, дорівнює кількості колективних збережень всіх росіян. Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на звіт американського Національного бюро економічних досліджень

У звіті Національного бюро економічних досліджень зазначається, що 1% росіян володіють до 25% багатств країни. Кошти зберігаються в офшорах.

«У Сполученому Королівстві, Швейцарії, на Кіпрі і подібних офшорних центрах існує стільки фінансових багатств, якими володіють багаті росіяни за кордоном, скільки загалом все російське населення в самій Росії», - йдеться в доповіді.

Зазначається, що це свідчить про те, що кошти, вивезені за межі РФ, в три рази перевищують офіційні іноземні резерви.

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Автори звіту, в тому числі відомий економіст Том Пікетті, зазначають, що вони використовували національні рахунки, опитування, рейтинги багатства і податкові дані, включаючи нещодавно опубліковані податкові дані про платників податків з високим доходом, для складання звіту і кажуть, що існуючі офіційні опитування, ймовірно, занижують ступені нерівності.

У доповіді говориться, що нерівність в доходах в Росії помітно відрізняється від інших колишніх комуністичних країн, а також таких країн, як Китай, що говорить про те, як Росія зробила перехід до ринкової економіки після розпаду СРСР в 1991 році.

Після бурхливих 1990-х років, в тому числі краху російського рубля в 1998 році, економіка країни стабілізувалася на початку 2000-х років, а потім прискорилася в основному за рахунок високих світових цін на нафту. Однак після світової рецесії в 2008 році в економіці Росії спостерігалося більш скромне зростання, що котирувалося через низькі ціни на нафту, а також західні економічні санкції, введені після анексії Кремлем Криму в 2014 році. При цьому ВВП працює на рівні 0,5%

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У доповіді стверджується, що «драматичний провал радянського комунізму і егалітарної ідеології» частково проклав шлях до готовності Росії терпіти нерівність високих доходів і концентрацію приватного багатства в руках порівняно небагатьох.

«По суті, крайня нерівність видається прийнятною у Росії, якщо мільярдери і олігархи здаються лояльними до російської держави і сприймають національні інтереси», - йдеться в документі. «Чи буде це крихка рівновага зберігатися в найближчі роки, а десятиліття ще належить побачити».