Туркменія звинувачує "Газпром" в аварії трубопроводу

Уряд Туркменії заявляє, що дії дочірньої компанії "Газпрому" призвели до аварії, що стала причиною зупинки постачання газу в Росію.

"8 квітня 2009 року російська компанія "Газекспорт" без попереднього повідомлення туркменській стороні різко скоротила об`єми відбирання туркменського природного газу", - сказано в заяві МЗС Туркменії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Саме через це сталася, як сказано в заяві, "аварія".

"Газпром" першим повідомив про припинення постачання туркменського газу, зумовлене, за його твердженням, вибухом на газопроводі "Середня Азія-Центр" минулої ночі.

Російська газова монополія поки що не коментувала заяву туркменського МЗС.