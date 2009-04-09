Туркменія звинувачує "Газпром" в аварії трубопроводу
19:35, 09 квітня 2009Світ
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Газпром поки мовчить
Уряд Туркменії заявляє, що дії дочірньої компанії "Газпрому" призвели до аварії, що стала причиною зупинки постачання газу в Росію.
"8 квітня 2009 року російська компанія "Газекспорт" без попереднього повідомлення туркменській стороні різко скоротила об`єми відбирання туркменського природного газу", - сказано в заяві МЗС Туркменії, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Саме через це сталася, як сказано в заяві, "аварія".
"Газпром" першим повідомив про припинення постачання туркменського газу, зумовлене, за його твердженням, вибухом на газопроводі "Середня Азія-Центр" минулої ночі.
Російська газова монополія поки що не коментувала заяву туркменського МЗС.
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