Кількість жертв падіння автобуса в море на Кубані зросла до 14 осіб

Як повідомлялося раніше в Краснодарському краї автобус з робітниками впав в море з пірсу недалеко від селища Волна в Темрюкському районі. Регіональний центр МНС заявив, що загинули 14 осіб, а 24 вдалося врятувати, пише Русская служба ВВС.

Постраждалих, яких рятувальники дістали з води, відправляють в лікарню. До цього моменту госпіталізовано вісім осіб, п'ять з них знаходяться у важкому стані.

За попередніми даними, в автобусі було 40 осіб.

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Точних причин аварії влада не називає, і поки говорять тільки про порушення правил дорожнього руху.

Джерела в службі швидкої допомоги повідомив, що автобус повертався з робітниками підприємства "Таманьнефтегаз" з вахти і з невстановленої причини впав в Керченську протоку.

За даними джерел, автобус впав з висоти чотирьох метрів.