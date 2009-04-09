Чи потрібний азербаджанський газ у Європі?

22:01, 09 квітня 2009
Світ
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Ющенко і Алієв обіцяли подумати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Міністерства закордонних справ України та Азербайджану проведуть консультації щодо формування спільної позиції двох країн з питання постачання азербайджанського газу в країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на прес-конференції в Баку після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЮЩЕНКО сказав, що цьому питанню приділили велику увагу під час переговорів. За його словами, українська та азербайджанська делегації обговорювали, «як ми могли б формувати спільну позицію з цього питання».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час переговорів було досягнуто домовленість, що консультації щодо цієї проблеми буде проведено на рівні міністерства закордонних справ двох країн.

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