Чи потрібний азербаджанський газ у Європі?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Міністерства закордонних справ України та Азербайджану проведуть консультації щодо формування спільної позиції двох країн з питання постачання азербайджанського газу в країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на прес-конференції в Баку після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЮЩЕНКО сказав, що цьому питанню приділили велику увагу під час переговорів. За його словами, українська та азербайджанська делегації обговорювали, «як ми могли б формувати спільну позицію з цього питання».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час переговорів було досягнуто домовленість, що консультації щодо цієї проблеми буде проведено на рівні міністерства закордонних справ двох країн.