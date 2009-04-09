Нові підземні поштовхи чути в Римі

Нова серія сильних підземних поштовхів сталася у четвер ввечері в центральній Італії, передають місцеві ЗМІ. О 20.37 за місцевим часом коливання земної кори були зафіксовані в області Абруццо, де 6 квітня стався руйнівний землетрус, в результаті якого загинули майже 280 людей.

О 21.39 сильні підземні поштовхи відбулися знову. Вони виразно відчувалися в Римі, де на верхніх поверхах будинків гойдалися люстри і совалися легкі меблі, передає кореспондент РІА Новости.