Президент Франції витратив на макіяж 26 тисяч євро за три місяці
Звіт викликав різку критику Макрона від французьких користувачів соціальних мереж.
Президент Франції Еммануель Макрон за три місяці витратив 26 тисяч євро на послуги візажиста. Про це пише Bloomberg з посиланням на журнал Le Point.
Офіс президента Франції підтвердив витрати і уточнив, що на даний момент намагаються "знайти дешевшу альтернативу".
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Звіт викликав різку критику президента від французьких користувачів соціальних мереж. Відзначається, що вартість включає в себе оплату позаштатного візажиста під час телевізійних виступів і поїздок за кордон.
Згідно з інформацією, попередник нинішнього лідера країни Франсуа Олланд платив своєму майстрові близько 10 тисяч євро на місяць.
Раніше повідомлялося, що фотограф на мотоциклі зіпсував Макрону відпустку.