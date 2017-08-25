Президент Франції витратив на макіяж 26 тисяч євро за три місяці

Президент Франції Еммануель Макрон за три місяці витратив 26 тисяч євро на послуги візажиста. Про це пише Bloomberg з посиланням на журнал Le Point.

Офіс президента Франції підтвердив витрати і уточнив, що на даний момент намагаються "знайти дешевшу альтернативу".

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Звіт викликав різку критику президента від французьких користувачів соціальних мереж. Відзначається, що вартість включає в себе оплату позаштатного візажиста під час телевізійних виступів і поїздок за кордон.

Згідно з інформацією, попередник нинішнього лідера країни Франсуа Олланд платив своєму майстрові близько 10 тисяч євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що фотограф на мотоциклі зіпсував Макрону відпустку.