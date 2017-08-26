Генпрокурор Бразилії висунув звинувачення в корупції проти екс-президента

Генпрокурор Бразилії Родрігу Жано висунув у п'ятницю звинувачення в корупції та відмиванні грошей проти екс-президента країни Жозе Сарнея, колишнього голови верхньої палати національного парламенту Ренана Калейруса і ще трьох сенаторів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Globo.

Оскільки частина фігурантів даної кримінальної справи є чинними парламентаріями, остаточне рішення про висунення їм звинувачень повинен буде прийняти Федеральний верховний суд Бразилії.

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За версією слідства, підозрювані незаконно отримували кошти від Сержіу Машаду, екс-президента компанії Transpetro - "дочки" державного нафтогазового гіганта Petrobras. В обмін вони допомагали йому зберегти посаду та сприяли його комерційної діяльності. Машаду також проходить підозрюваним по цій справі.

Пов'язаний з Petrobras корупційний скандал вже більше трьох років залишається в Бразилії у центрі суспільної уваги. У поліції вважають, що учасники злочинних фінансових схем викрали з бюджету компанії кілька мільярдів доларів.