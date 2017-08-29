В Ірані конфіскували поштових голубів-наркодилерів

В Ірані поліція вилучила близько 100 голубів, які використовуються для контрабанди наркотиків, повідомляє агентство IRNA.

Відзначається, що поштові голуби були виявлені в рамках серії рейдів поліції по боротьбі з наркотиками.

Заходи пройшли в провінції Керманшах, правоохоронці вилучили поштових голубів, яких навчили доставляти наркотики.

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Як розповів місцевий представник судових органів, наркотичні речовини поміщали в коробочки і прикріплювали до лапок голубів.

За даними поліції, наркотики доставлялись в різні місця в межах тієї ж провінції.

Підкреслюється, що в Керманшаху це перший випадок використання голубів для контрабанди наркотиків.