В Техасі кореспондент CNN в прямому ефірі врятував чоловіка з машини, що почала тонути (відео)

Кореспондент CNN Дрю Гріффін в середу в прямому ефірі в Техасі допоміг чоловікові вибратися з автомобіля, що тонув в наповненій водою ямі. Відео порятунку опубликованона сайті телеканалу, передають "РИА Новости".

Гріффін висвітлював ситуацію у зв'язку з ураганом "Харві" в Техасі. В той момент, коли кореспондент готувався почати пряме включення, у кадр потрапив білий пікап, який з'їхав з дороги в яму, наповнену водою.

"Вибирайся, чувак! – пролунало за кадром. – У нас є трос або мотузка?"

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Після цього Гріффін і продюсер Брайан Рокус кинулися на допомогу чоловіку, що потрапив у біду. Вони витягли чоловіка з машини та допомогли йому дістатися до землі. Весь цей час в руках Гріффіна залишався мікрофон, і кореспондент в прямому ефірі усе коментував.

Потім врятований промоклий чоловік встає і спрямовує погляд на свій пікап. Йому залишається тільки проводжати відпливаючу машину поглядом і спостерігати, як вона наповниться водою і остаточно потоне.

Гріффін повертається до камери і продовжує включення. "Не було часу подзвонити 911. Він плив по цій ямі", — говорить Гріффін.

CNN повідомляє, що водія пікапа звуть Джеррі Самралл. Телеканал додає, що після того, як врятований віддихався, він подякував знімальній групі.

Як повідомляв УНІАН, ураган "Харві", що обрушився на південь США, ослабнув до категорії тропічної депресії. При цьому дощі, викликані штормом, продовжаться в східному регіоні Техасу, а також на заході Луїзіани.