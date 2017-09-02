Польща планує побудувати паркан на кордоні з Білоруссю та Україною - ЗМІ

Міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Юргєль заявив про намір побудувати паркан на кордоні з Білоруссю та Україною для захисту від диких кабанів.

Читайте такожУ двох областях України зафіксували нові випадки чуми свинейЯк повідомляє Польське радіо, протягом двох-трьох тижнів стануть відомі результати аналізу правових та екологічних умов спорудження паркану довжиною 729 км.

Міністр сільського господарства Польщі повідомив, що вартість будівництва становитиме 130 млн злотих (30 млн євро).

На думку експертів, причиною появи африканської чуми свиней у Польщі були заражені цим вірусом дикі кабани, що зайшли на територію Польщі з Білорусі.

За словами Юргєля, паркан необхідно збудувати, незважаючи на те, що восени кількість нових вогнищ африканської чуми свиней повинна значно зменшитися. Найнебезпечніші місяці, коли розвиток хвороби є найсильнішим, - це червень, липень і серпень.

Міністр нагадав про нещодавно введене посилення вимог щодо біострахування. Зокрема, Польська мисливська організація зобов’язана до 30 листопада зменшити кількість диких кабанів на території, що знаходиться під загрозою появи АЧС, до 0,1 особини на один квадратний кілометр.

Фермери, які не зможуть виконати вимог біострахування, мають змогу добровільно відмовитися від вирощування свиней. Таку декларацію оформили понад 3 тис. господарств, у яких знаходиться близько 35 тис. свиней. За словами міністра, в таких випадках передбачено кошти на компенсацію.

Від моменту появи АЧС в Польщі 14 лютого 2014 року до сьогодні виявлено 93 вогнища цього захворювання у трьох воєводствах: Підляському, Люблінському та Мазовєцькому. Також виявлено 461 випадок зараження АЧС диких кабанів.