У Німеччині перебувають близько 60 колишніх бойовиків з Сирії - ЗМІ

У Німеччині перебувають близько 60 ісламістів з Сирії, які раніше воювали на боці терористичного угруповання "Фронт ан-Нусра".

Про це сьогодні повідомив часопис Der Spiegel з посиланням на інформацію німецьких спецслужб, передає Deutsche Welle.

За даними видання, ісламісти прибули до Німеччини під виглядом біженців. Раніше вони воювали на боці об'єднання "Вільна сирійська армія", а потім перейшли до лав "Фронту ан-Нусра", яке було крилом "Аль-Каїди" в Сирії. Ці ісламісти можуть бути причетними до вбивств щонайменше 300 полонених цивільних і сирійських солдатів.

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Проти 25 бойовиків у Німеччині уже відкрили провадження. Спецслужби вважають, що в країні перебувають ще понад 30 ісламістів. Однак поки не всіх з них вдалося вистежити або однозначно ідентифікувати.

За даними Der Spiegel, у Федеральному відомстві з охорони конституції створили робочу групу, що займається цим питанням.