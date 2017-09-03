У мережі показали обшуки співробітниками ФБР в генконсульстві Росії (відео)

Міністерство закордонних справ Росії у своєму Facebook опублікувало відео обшуків в будівлі генконсульства у Сан-Франциско.

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Раніше МЗС РФ заявив, що спецслужби США мають намір провести обшук в генеральному консульстві Росії в Сан-Франциско, в тому числі в квартирах співробітників диппредставництва. У держдепі США цю інформацію не коментували.

Також МЗС РФ вручило ноту протесту раднику посольства США в Москві через "плани уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".

Як відомо, 31 серпня влади США зажадали від Москви закрити 2 вересня генконсульство в Сан-Франциско, а також торгпредство у Вашингтоні і його філію в Нью-Йорку.