КНДР заявила про створення водневої бомби для балістичної ракети
03:13, 03 вересня 2017Світ
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Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин особисто оглянув розробку.
Ілюстрація REUTERS
У КНДР розробили водневу бомбу, яка може бути встановлена в якості боєголовки для міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє «Ренхап» з посиланням на ЦТАК.
Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин особисто оглянув розробку. Північнокорейське агентство стверджує, що КНДР вдалося розробити більш досконале ядерну зброю, що є «знаковим кроком» у розвитку такого озброєння в країні.
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Також в КНДР додають, що нову розробку можна привести в дію навіть на великій висоті.
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