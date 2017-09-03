Трамп може оголосити про вихід з угоди про вільну торгівлю з Південною Кореєю - The Washington Post
Трамп може формально оголосити про припинення угоди з Сеулом вже цього тижня, хоча не виключається, що він погодиться переглянути умови договору.
Президент США Дональд Трамп доручив радникам готуватися до виходу США з угоди про вільну торгівлю з Південною Кореєю. Про це пише The Washington Post з посиланням на кілька близьких до процесу джерел.
Як зазначається, Трамп може формально оголосити про припинення угоди з Сеулом вже цього тижня, хоча не виключається, що він погодиться переглянути умови договору.
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За даними газети, деякі з радників глави держави виступають проти такого кроку, вважаючи, що він вдарить як по американській економіці, так і щодо відносин з союзником в умовах кризи на Корейському півострові.
Прес-секретар Білого дому сказала газеті, що ведеться обговорення питання, однак офіційних заяв адміністрація президента поки не готова.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) є найгіршою торговою угодою в історії.