Мусульмани вийшли на підтримку народу рохінджа в Москві та Джакарті

Урядові сили М'янми в Ракхайне проводять операцію проти ісламських бойовиків народу рохінджа. У М'янмі представників рохінджа вважають нелегальними мігрантами з Бангладеш і відмовляють їм в отриманні громадянства, пише ТСН.иа з посиланням на ЗМІ.

Через операції проти бойовиків, напади яких останнім часом почастішали, місцеві жителі тікають з районів бойових дій. Однак уряд М'янми займається евакуацією буддистів і не допомагає народу рохінджа, передає The Guardian.

ЗМІ називають дії влади щодо народу рохінджа етнічною чисткою.

Джерела в ООН кажуть, що 25 серпня у Бангладеш втекли близько 25 тисяч представників рохінджа. Правозахисна організація Fortify Rights повідомляла про те, що армія М'янми вбиває представників цього народу. В одному з сіл, де проживали 1400 осіб, після дій армії залишилося близько 200 осіб.

У неділю, 3 вересня, в різних країнах пройшли акції на підтримку мусульман рохінджа. Так, люди вийшли на демонстрацію в Джакарті, Індонезія.

У той же час телеканал Дождь повідомляє, що в центрі Москви біля посольства М'янми пройшла неузгоджена акція, на яку прийшли сотні мусульман, щоб підтримати народ рохінджа в М'янми. Протестувальники скандували "Аллаху Акбар".

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що у північно-західному штаті М'янми Ракхайн на кордоні з Бангладеш спалахнуло масштабне насильство на етнічному ґрунті, в результаті якого за кілька днів загинули понад 100 осіб.