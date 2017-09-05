КНДР таємно переміщує балістичну ракету до західного узбережжя - ЗМІ

09:38, 05 вересня 2017
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Переміщення ракети розпочалося вранці 4 вересня, через добу після ядерного випробування.

КНДР офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби / REUTERS

КНДР переміщує міжконтинентальну балістичну ракету до свого західного узбережжя. Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Переміщення ракети розпочалося вранці 4 вересня, через добу після ядерного випробування. Як зазначило джерело, доставка ракети ведеться вночі, щоб уникнути спостереження.

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Агентство вказує, що на західному узбережжі КНДР розташовуються об'єкти для запуску ракет.

У той же час в південнокорейському військовому відомстві заявили, що не можуть підтвердити ці дані.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південна Корея провела навчання c балістичними ракетами у відповідь на випробування КНДР.

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Теги: #ракетні випробування КНДР#КНДР запустила ракету