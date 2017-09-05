Літак Japan Airlines здійснив екстрену посадку після зіткнення з птахом

Boeing 777 авіакомпанії Japan Airlines, що прямував до Нью-Йорка, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ханеда в Токіо відразу після вильоту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника авіаперевізника.

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Співрозмовник повідомив, що, за попередніми даними, причиною події стало зіткнення з птахом, внаслідок якого сталося загоряння одного з двигунів.

На борту літака знаходилося 248 людей, включаючи членів екіпажу. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Співрозмовник зазначив, що в даний момент встановлюються точні причини події.