Літак Japan Airlines здійснив екстрену посадку після зіткнення з птахом
09:36, 05 вересня 2017Світ
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На борту літака знаходилося 248 людей, включаючи членів екіпажу, ніхто не постраждав.
Літак Japan Airlines здійснив екстрену посадку / REUTERS
Boeing 777 авіакомпанії Japan Airlines, що прямував до Нью-Йорка, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ханеда в Токіо відразу після вильоту.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника авіаперевізника.
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Співрозмовник повідомив, що, за попередніми даними, причиною події стало зіткнення з птахом, внаслідок якого сталося загоряння одного з двигунів.
На борту літака знаходилося 248 людей, включаючи членів екіпажу. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Співрозмовник зазначив, що в даний момент встановлюються точні причини події.
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