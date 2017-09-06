Саудівська Аравія відкинула заяви Ірану про поліпшення відносин

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр відкинув іранські заяви про можливість поліпшення відносин після завершення хаджу – щорічного паломництва до розташованих у Саудівській Аравії святинь ісламу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо Іран хоче мати добрі відносини з Саудівською Аравією, він має змінити свою політику, він має поважати міжнародне право», - заявив аль-Джубейр на прес-конференції в Лондоні.

«У цей час ми не бачимо, що вони (влада Ірану – ред.) серйозно ставляться до бажання бути добрим сусідом», – додав саудівський міністр.

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Раніше цього тижня лідер іранської організації з хаджу Алі Газі-Аскар подякував Саудівській Аравії за успішне паломництво і припустив, що це може відкрити шлях до переговорів з інших питань.

«Ми дякуємо Саудівській Аравії за новий підхід у справах іранських прочан», – передає його слова іранський державний телеканал. Газі-Аскар заявив також, що хадж дав можливість обом сторонам «вирішити двосторонні питання в інших сферах».

Іранський міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф також заявив, що після хаджу можливі дипломатичні візити.