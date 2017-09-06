Трамп після "відвертої" розмови із Сі Цзіньпіном: військові дії проти КНДР не є пріоритетними

Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що військові дії проти Північної Кореї не є першочерговим варіантом вирішення проблеми.

Він повідомив, що мав сильну та відверту дискусію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з приводу цієї проблеми, передає Reuters.

"Президент Сі хотів щось зробити. Ми побачимо, чи зможе він це зробити. Але ми не будемо миритися із тим, що відбувається в Північній Кореї ", – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

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"Я вірю, що Президент Сі згоден зі мною на 100% ... У нас була дуже, дуже відверта і дуже сильна телефонна розмова", – додав він.