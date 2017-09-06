Трамп після "відвертої" розмови із Сі Цзіньпіном: військові дії проти КНДР не є пріоритетними
22:01, 06 вересня 2017Світ
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Президент США розповів про "сильну та відверту дискусію" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що військові дії проти Північної Кореї не є першочерговим варіантом вирішення проблеми.
Він повідомив, що мав сильну та відверту дискусію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з приводу цієї проблеми, передає Reuters.
"Президент Сі хотів щось зробити. Ми побачимо, чи зможе він це зробити. Але ми не будемо миритися із тим, що відбувається в Північній Кореї ", – заявив Трамп журналістам у Білому домі.
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"Я вірю, що Президент Сі згоден зі мною на 100% ... У нас була дуже, дуже відверта і дуже сильна телефонна розмова", – додав він.
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