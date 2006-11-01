ЄС скликає позачерговий саміт

Фінляндія скликає позачерговий саміт Євросоюзу, аби запобігти провалу переговорів з Туреччиною щодо вступу до цієї організації.

У зустрічі в Гельсінкі наприкінці тижня мають взяти участь представники ЄС, Греції, Кіпру й Туреччини, передає “Німецька хвиля”.

Саміт має відбутися напередодні оприлюднення звіту Єврокомісії щодо прогресу, який вдалося досягти Туреччині на шляху до ЄС. Уже відомо, що загальна оцінка в документі є вкрай незадовільною: в Туреччині відсутня незалежність судів; використовуються тортури; влада обмежує свободу висловлювань та права релігійних меншин. Однією з найголовніших проблем й надалі є корупція. До того ж Анкара так досі й не відкрила свої порти та аеродроми для суден та літаків Кіпру.

Кіпр вимагає від ЄС ухвалити рішення про припинення переговорів з Туреччиною про членство у організації вже у грудні цього року на саміті глав держав Євросоюзу.

Фінляндія запропонувала компромісний варіант: Туреччина відкриває порти для держави Кіпр, а ЄС за це припиняє економічну блокаду невизнаної республіки Північного Кіпру. Втім, греки-кіпріоти вже повідомили, що не погодяться на це.