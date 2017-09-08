Занепад друкованих ЗМІ: головний редактор Vanity Fair звільняється після 25 років роботи

Канадський журналіст Грейдон Картер покине пост головного редактора американського журналу Vanity Fair (належить ІД Condé Nast International) в грудні 2017 року. На цій посаді він пропрацював 25 років, повідомляється в статті журналу, опублікованій з нагоди відходу Картера, передає РБК.

«Я хочу піти, поки журнал - «топовий», - заявив 68-річний Картер в інтерв'ю виданню New York Times напередодні. «Я хочу піти, поки він [журнал] випускається і зберіг свою форму як в цифровому, так і в друкованому вигляді», - зазначив він.

Картер залишає Condé Nast як і багато видавці журналів, через проблеми з друкованою рекламою і тиск з боку онлайн-конкурентів. За його словами, «романтика журнального бізнесу» продовжиться, але його буде складніше вести. Видавництво вклало значні кошти у цифрові проекти, скоротила штат і провела реструктуризацію, щоб розподілити ресурси.

У січні 2017 року стало відомо, що президент Condé Nast Ніколас Колрідж, який пропрацював у компанії 27 років, звільняється 31 липня. Компанію очолив директор з цифрових стратегіям компанії Вольфганг Блау.

Крім друкованої журналістики, Картер був продюсером документального фільму «Чикаго 10», «Серфінгу» і одним з продюсерів біографічного документального фільму журналіста Хантера Томпсона «Гонзо: Страх і ненависть Хантера С. Томпсона».