Занепад друкованих ЗМІ: головний редактор Vanity Fair звільняється після 25 років роботи
За словами Картера, «романтика журнального бізнесу» продовжиться, але його буде складніше вести.
Канадський журналіст Грейдон Картер покине пост головного редактора американського журналу Vanity Fair (належить ІД Condé Nast International) в грудні 2017 року. На цій посаді він пропрацював 25 років, повідомляється в статті журналу, опублікованій з нагоди відходу Картера, передає РБК.
«Я хочу піти, поки журнал - «топовий», - заявив 68-річний Картер в інтерв'ю виданню New York Times напередодні. «Я хочу піти, поки він [журнал] випускається і зберіг свою форму як в цифровому, так і в друкованому вигляді», - зазначив він.
Картер залишає Condé Nast як і багато видавці журналів, через проблеми з друкованою рекламою і тиск з боку онлайн-конкурентів. За його словами, «романтика журнального бізнесу» продовжиться, але його буде складніше вести. Видавництво вклало значні кошти у цифрові проекти, скоротила штат і провела реструктуризацію, щоб розподілити ресурси.
У січні 2017 року стало відомо, що президент Condé Nast Ніколас Колрідж, який пропрацював у компанії 27 років, звільняється 31 липня. Компанію очолив директор з цифрових стратегіям компанії Вольфганг Блау.
Крім друкованої журналістики, Картер був продюсером документального фільму «Чикаго 10», «Серфінгу» і одним з продюсерів біографічного документального фільму журналіста Хантера Томпсона «Гонзо: Страх і ненависть Хантера С. Томпсона».