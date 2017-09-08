У Канаді розбився одномоторний літак, 29-річний пілот загинув

Одномоторний літак марки Beechcraft Musketeer розбився в центральній канадській провінції Манітоба. В результаті аварії загинув пілот, передає РБК.

Інцидент стався в 15 км на північ від Вінніпега, відразу після зльоту з аеропорту міста Сент-Ендрюс.

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На борту літака була одна людина - 29-річний чоловік. Як повідомляє видання CityNews, він "був досвідченим пілотом" і мав відповідну ліцензію, однак сам літак пілотові не належав.

"Ми підтвердили, що літак був узятий без згоди власника, але сам власник знав льотчика", - повідомили виданню в поліції.

На місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причини аварії з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Бельгії під час авіашоу з вертольота випав пілот.