У Канаді розбився одномоторний літак, 29-річний пілот загинув
"Літак був узятий без згоди власника, але сам власник знав льотчика", - повідомили у поліції.
Одномоторний літак марки Beechcraft Musketeer розбився в центральній канадській провінції Манітоба. В результаті аварії загинув пілот, передає РБК.
Інцидент стався в 15 км на північ від Вінніпега, відразу після зльоту з аеропорту міста Сент-Ендрюс.
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На борту літака була одна людина - 29-річний чоловік. Як повідомляє видання CityNews, він "був досвідченим пілотом" і мав відповідну ліцензію, однак сам літак пілотові не належав.
"Ми підтвердили, що літак був узятий без згоди власника, але сам власник знав льотчика", - повідомили виданню в поліції.
На місці аварії працюють співробітники правоохоронних органів, причини аварії з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Бельгії під час авіашоу з вертольота випав пілот.
Debris from single engine plane crash scattered on Aviation Blvd. near St. Andrew's Airport. RCMP + TSB Canada investigating. @CityNewsWPGpic.twitter.com/vODE7NtITZ— Erica Natividad (@ericaracheltv) September 7, 2017