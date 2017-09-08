Помер співзасновник будинку моди Yves Saint Laurent П'єр Берже

Французький бізнесмен і філантроп П'єр Берже, який був співзасновником будинку моди Yves Saint Laurent, помер у віці 86 років після тривалої хвороби, повідомляє Reuters з посиланням на заяву його фонду, передає РБК.

Берже був бізнес-партнером дизайнера Іва Сен-Лорана, з яким той заснував знаменитий модний лейбл у 1961 році.

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П'єр Берже народився 14 листопада 1930 року на французькому острові Олерон. У віці 18 років він відправився в Париж з надією стати журналістом чи письменником. У 19 років він заснував журнал Patrie mondiale разом з колишнім бродвейским актором і творцем громадської організації World Service Authority Гаррі Девісом. Тоді ж він також заприятелював з художником Бернаром Бюффе, після чого допомагав йому в побудові кар'єри.

Із модельєром Івом Сен-Лораном Берже познайомився в 1958 році - спочатку їх пов'язували романтичні стосунки. У цей момент 22-річний Сен-Лоран був художнім керівником будинку моди Christian Dior. У 1961 році вони заснували Yves Saint Laurent, який став одним з найвідоміших і найвпливовіших будинків моди. Берже був його гендиректором аж до 2002 року. У 1976 році пара розлучилася, але діловими партнерами вони залишалися до кінця життя.

Газета The New-York Times повідомляла, що в 2008 році, незадовго до смерті Іва Сен-Лорана, вони зареєстрували свій громадянський союз і написали заповіт, згідно з яким призначали один одного своїми спадкоємцями.

Крім роботи в індустрії моди, Берже займався театром і був у 1980-х - 1990-х президентом Опери Бастилії. Він фінансував дослідження боротьби зі СНІДом і був послом доброї волі ЮНЕСКО.