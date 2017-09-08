Франція рекордно збільшить оборонний бюджет наступного року

Прем'єр Франції Едуар Філіп розповів про наміри рекордного за останнє десятиліття збільшення оборонного бюджету країни в 2018 році. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Le Monde.

"У наступному році у бюджеті, який я презентую, витрати на оборону будуть збільшені на більш ніж 1,6 млрд євро. Ці зусилля продовжаться в 2019-му, а потім у 2020 році, тому що світ, в якому ми живемо, небезпечний" - зауважив Філіп.

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Це рішення ухвалили для досягнення показника оборонного бюджету до 2% ВВП до 2025 року. Цього раніше вимагав президент США Дональд Трамп від країн-членів НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Едуар Філіп заявляли про збільшення оборонних витрат на 1,8 млрд євро.