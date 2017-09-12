Трамп продовжив на рік режим надзвичайної ситуації через теракти 9/11

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайної ситуації у країні у зв'язку з терактами. Про це йдеться в його заяві, яку оприлюднив Білий дім, передає 112 Україна.

"Я направив... повідомлення, в якому підтверджую продовження оголошеного 14 вересня 2001 року режиму надзвичайної ситуації", - йдеться в документі.

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Відзначається, що цей режим був введений у зв'язку з терактами 11 вересня 2001 року і триває загрозою нових атак проти США.

Як зазначив Трамп, режим надзвичайної ситуації дозволить правоохоронцям і військовим країни здійснювати всі необхідні операції для забезпечення безпеки американських громадян від тероризму.

Нагадаємо, що 11 вересня 2017 року, виповнюється 16 років з дня терористичних нападів на США.

11 вересня 2001 року терористи-смертники використали чотири пасажирські літаки для нанесення ударів по будівлям у Нью-Йорку і Вашингтоні.

Два літаки врізалися, один за одним, у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій літак із пасажирами врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий літак впав на поле в штаті Пенсільванія після сутички пасажирів з групою терористів, що сталася на борту.

Жертвами нападів стали близько трьох тисяч американців та громадян багатьох країн світу.