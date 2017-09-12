Мера бельгійського міста знайшли вбитим на кладовищі

Бургомістр бельгійського міста Мускрон Альфред Гаденн у понеділок ввечері, 11 вересня, був знайдений мертвим на цвинтарі неподалік від власного будинку. Про це повідомляє RTBF.

Тіло бургомістра з перерізаним горлом знайшла його дружина. 71-річний Гаденн щодня відкривав і закривав ворота кладовища. Повідомляється, що передбачуваний убивця сам здався поліції.

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Інформації про його мотиви не надходило. Справу доручено розслідувати місцевим слідчим, а не національної антитерористичної службі.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель висловив співчуття родині Гаденна і його близьким.