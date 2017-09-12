Ще один твір Стівена Кінга буде екранізовано

Ще один твір американського письменника Стівена Кінга буде екранізовано. Ним стане розповідь "Дітки в клітці", повідомляє 112.ua з посиланням на Variety.

Сценаристом і режисером адаптації буде Шон Картер, який раніше працював в команді творців трилера "Злом" про замкненою у власному будинку сім'ї.

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"Дітки в клітці" були вперше опубліковані в 1972 році. Це розповідь про сувору вчительку, яка зауважує тривожні дивацтва у своїх учнів.

Зазначимо, книги Стівена Кінга часто перетворюються в популярні фільми. Минулого тижня в прокат вийшов фільм "Воно". Також в цьому році вийшла екранізація першої частини популярної серії "Темна вежа", а ще два серіалу за творами письменника: "Туман" і "Містер Мерседес".