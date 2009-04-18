МЗС Грузії: росіянам на нашій території ніщо не загрожує
17:54, 18 квітня 2009Світ
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Коментар до заяви МЗС РФ
На території Грузії «громадянам Росії ніколи нічого не загрожувало і не загрожує», Зазначається в поширеній сьогодні заяві грузинського МЗС.
У документі наголошується, що «в Грузії російським громадянам ніколи нічого не загрожувало і не загрожує тепер, на відміну від Росії, де в 2006 році російська влада, з порушеннями прав людини, здійснила депортацію громадян Грузії». МЗС зазначає, що «саме у зв`язку з цими порушеннями Європейський суд з прав людини розглядає нині позов Грузії проти Росії».
Заява грузинського зовнішньополітичного відомства є реакцією на заклик МЗС Росіїдо російських громадян утриматися від поїздок до Грузії, повідомляє ІТАР-ТАРС.
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