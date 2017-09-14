У результаті пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 25 людей
05:07, 14 вересня 2017Світ
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Наразі рятувальники продовжують роботу на місці пожежі.
Пожежа сталася у Малайзії / REUTERS
В релігійній школі в столиці Малайзії Куала-Лумпурі сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 25 осіб.
Про це повідомляє видання The Star з посиланням на пожежну службу міста.
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За даними пожежників, інформація про загорання надійшла о 05:41 за місцевим часом.
Приміщення школи / REUTERS
"За нашими даними, на даний момент відомо про 25 загиблих учнів і вчителів", - пише видання.
Наразі рятувальники продовжують роботу на місці пожежі, зазначило видання.
Нагадаємо, 148 людей загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху бензовозу в пакистанській провінції Панджаб.
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