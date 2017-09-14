У результаті пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 25 людей

В релігійній школі в столиці Малайзії Куала-Лумпурі сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє видання The Star з посиланням на пожежну службу міста.

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За даними пожежників, інформація про загорання надійшла о 05:41 за місцевим часом.

"За нашими даними, на даний момент відомо про 25 загиблих учнів і вчителів", - пише видання.

Наразі рятувальники продовжують роботу на місці пожежі, зазначило видання.

Нагадаємо, 148 людей загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху бензовозу в пакистанській провінції Панджаб.