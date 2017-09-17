У США під час автошоу автомобіль в'їхав у натовп глядачів (фото, відео)
03:34, 17 вересня 2017Світ
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Водій Porsche, який брав участь в шоу, на великій швидкості не впорався з керуванням.
Зараз співробітники поліції проводять розслідування обставин інциденту / twitter.com/KatyMoeller
Не менш ніж 11 людей постраждали унаслідок наїзду автомобіля на глядачів під час автошоу в американському місті Бойсе (штат Айдахо), повідомили в місцевій поліції. Про це повідомляє Idaho Statesman.
Водій сірого Porsche, який брав участь в автошоу Cars and Coffee, на великій швидкості не впорався з керуванням
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