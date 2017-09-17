У США під час автошоу автомобіль в'їхав у натовп глядачів (фото, відео)

Не менш ніж 11 людей постраждали унаслідок наїзду автомобіля на глядачів під час автошоу в американському місті Бойсе (штат Айдахо), повідомили в місцевій поліції. Про це повідомляє Idaho Statesman.

Водій сірого Porsche, який брав участь в автошоу Cars and Coffee, на великій швидкості не впорався з керуванням

Читайте такожУ російському Єкатеринбурзі УАЗ протаранив кінотеатр, спалахнула пожежа (відео)

Раніше повідомлялося, що в Бельгії під час авіашоу з вертольота випав пілот.