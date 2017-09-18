У США донор сперми вперше зустрівся із 19 біологічними дітьми (відео)

Американець Майкл Рубіно вперше зустрівся зі своїми 19 біологічними дітьми, яким виповнилося від 16 до 21 року. Про це повідомляє Inside Edition.

Коли чоловікові було близько 30 років, він став донором сперми для багатьох жінок. При цьому на відміну від інших донорів він зробив це не анонімно, а залишив своє ім'я та контакти.

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Біологічні діти Майкла, дізнавшись про це, зв'язалися з ним в соцмережах і влаштували зустріч. На зустріч до Майкла приїхали 19 осіб віком від 16 до 21 року.

За словами Майкла, він очікував, що колись побачить двох або трьох дітей, але приїхало 19 осіб. У 11 з них були блакитні очі, як у Майкла.

Як повідомляв УНІАН, донор сперми в Голландії виявився біологічним батьком більше 100 дітей. Згідно з голландським законом, сперма одного донора може бути використана для запліднення максимум 25 жінок.