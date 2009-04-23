Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликає опозицію до співпраці.

Сьогодні він знову звернувся до радикальної опозиції, яка проводить акції протесту з 9 квітня на проспекті Руставелі в Тбілісі, а також біля резиденції Президента. М.СААКАШВІЛІ заявив, що він готовий до співпраці з опонентами. «Ми готові співпрацювати з усіма радикальними силами й з найменшими політичними групами. Ми готові співпрацювати також із тими, хто виходить із неприйнятними гаслами», – зазначив Президент Грузії.

М.СААКАШВІЛІ закликав усіх до єднання, оскільки, за його словами, сьогодні Грузії не потрібне ніяке протистояння. «Для захисту інтересів країни всі повинні стояти й боротися разом. Усі політики повинні поставити інтереси держави вище за свої особисті інтереси», – зазначив він, виступаючи перед робітниками одного з підприємств Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, 14 опозиційних партій проводять масові мітинги в Тбілісі з 9 квітня, висуваючи єдину вимогу - відставка М.СААКАШВІЛІ з поста Президента й призначення нових виборів. На період Великодніх свят масштаби акцій було скорочено – активісти опозиції продовжували цілодобове пікетування будівель парламенту, Громадського телебачення й президентської резиденції. Після свят акції протесту поновилися.