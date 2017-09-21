Трамп оконфузився в ООН на ланчі з лідерами Африки

Дональд Трамп звернувся до Організації Об'єднаних Націй з промовою до лідерів африканських країн, двічі назвавши Намібію Намбією. Від себе він зазначив, що у нього є "дуже багато друзів", які витрачають в Африці "купу грошей", передає РБК.

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"Для мене велика честь привітати вас на цьому обіді, разом зі мною зібралися лідери Кот-Д'івуару, Ефіопії, Гани, Гвінеї, Намбії, Нігерії, Сенегалу, Уганди і Південної Африки", - розпочав своє привітання до лідерів африканських країн президент США.

Трамп згадав неіснуючу Намбію у своїй промові двічі, відзначивши "зростаючу самостійність системи охорони здоров'я" цієї країни. Стенограма промови на сайті Білого дому вказана "Намібія".

Також на початку свого звернення Трамп сказав: «У мене дуже багато друзів, які їдуть у ваші країни в спробах розбагатіти. Вітаю вас. Вони витрачають багато грошей». Як пише кореспондент WP Каллум Борчерс, судячи з усього, ця фраза була імпровізацією з боку президента США: до цього моменту він не відривав погляду від тексту промови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп уже не раз потрапляв у незручні ситуації, зокрема, його простягнуту руку проігнорували перша леді Польщі і охоронець у Китаї.