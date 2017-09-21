В аеропорту Стамбула зазнав аварії приватний літак (фото)

Аеропорт імені Ататюрка в Стамбулі був закритий після того, як приватний літак зазнав аварії на злітно-посадковій смузі, повідомляє Dogan.

Як відомо, літак здійснив аварійну посадку, після чого загорівся.

Мова йде про літак Citation VII, який вміщує вісім пасажирів, передає РБК з посиланням на Hurriyet.

За даними видання HaberTurk, інцидент стався під час посадки. При аварії на літаку почалося загоряння. В результаті події, як уточнює видання з посиланням на заяву міністерства транспорту Туреччині, постраждали чотири людини. Ступінь тяжкості їх поранень не уточнюється.

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Інцидент, за інформацією прес-служби, стався ввечері 21 вересня. Літак, що зазнав аварії, вилетів із Ататюрка і прямував до кіпрського аеропорту Ерджан. Однак через деякий час екіпаж лайнера вирішив повернутися і запросив дозвіл на посадку, повідомивши про якусь «несправність». Під час приземлення він із невизначених наразі причин виїхав за межі злітно-посадочної смуги і загорівся.

Два пілоти, які перебували на борту літака під час події, за даними HaberTurk, залишили місце пригоди, відбувшись «невеликими подряпинами».

Як пояснив Hurriyet генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines Білал Экши, аеропорт продовжить свою роботу після того, як на злітній смузі ліквідують наслідки аварії. Пасажирам він порадив стежити за змінами у своїх рейсах на сайтах авіаперевізників.