У Канаді розпочались "Ігри Нескорених": Україна вперше візьме у них участь

В канадському місті Торонто розпочалися спортивні змагання ветеранів бойових дій Ігри Нескорених, в яких в цьому році вперше змагатиметься українська команда. Урочистості проходили в комплексі Air Canada Centre в Торонто, як повідомляє прес-служба Президента України.

Почесними гостями церемонії були, зокрема, президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, засновник змагань британський принц Гаррі.

"Пишаюся нашими воїнами, які приїхали в Торонто. Ваша участь в "Іграх Нескорених" - це вже перемога", - вказав Порошенко.

На початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами.

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Учасників також привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У своєму Twitter канадський прем'єр побажав всім пораненим воїнам удачі.

Ігри Нескорених (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. Тут беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в зв'язку з участю українських військових в місіях ООН і безпосередньо як країна, чиї бійці мають бойовий досвід в антитерористичній операції на Донбасі.

15 українських спортсменів змагатимуться в таких видах спорту як атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе.

Як повідомляв УНІАН, збірна українських паралімпійців стала чемпіоном світу з футболу в Аргентині.