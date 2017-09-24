В Афганістані терорист-смертник підірвався на шляху проходження конвою НАТО
11:15, 24 вересня 2017Світ
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Інформації про жертви і постраждалих серед військовослужбовців Альянсу на даний момент немає.
Поранення отримали четверо цивільних осіб / фото Pajhwok Afghan News
В одному з районів Кабула в неділю, 24 вересня, стався вибух, влаштований терористом-смертником, передає 112.ua з посиланням на Pajhwok Afghan News.
Повідомляється, що терорист підірвався на шляху прямування автомобільного конвою НАТО.
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В результаті вибуху постраждали четверо місцевих жителів. Інформації про жертви і постраждалих серед військовослужбовців Альянсу на даний момент немає.
Update: Suicide bomber targeted #NATO convoy in PD5 #Kabul city, details to fallow. #Afghanistanpic.twitter.com/tbebHwifCG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) September 24, 2017
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