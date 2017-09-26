У Саудівській Аравії дозволили жінкам водити автомобіль

Саудівська Аравія оголосила, що дозволить жінкам водити автомобіль, передає The New York Times.

Про це рішення було оголошено на державному телебаченні.

У повідомленні було сказано, що дана політика (заборона на водіння) стала глобальним символом репресій жінок в ультраконсервативному королівстві і завдала шкоди для міжнародної репутації країни.

Реформа вступить в силу в червні 2018 року.

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23 вересня в Саудівській Аравії вперше з моменту заснування королівства дозволили жінкам прийти на стадіон, зроблено це було в Ер-Ріяді в 87-шу річницю заснування країни.

Жінкам дозволили відвідати Міжнародний стадіон імені Короля Фахда, на якому в той вечір показувалася оперета.