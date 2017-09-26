У Саудівській Аравії дозволили жінкам водити автомобіль
Про це рішення було оголошено на державному телебаченні.
Саудівська Аравія оголосила, що дозволить жінкам водити автомобіль, передає The New York Times.
Про це рішення було оголошено на державному телебаченні.
У повідомленні було сказано, що дана політика (заборона на водіння) стала глобальним символом репресій жінок в ультраконсервативному королівстві і завдала шкоди для міжнародної репутації країни.
Реформа вступить в силу в червні 2018 року.
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23 вересня в Саудівській Аравії вперше з моменту заснування королівства дозволили жінкам прийти на стадіон, зроблено це було в Ер-Ріяді в 87-шу річницю заснування країни.
Жінкам дозволили відвідати Міжнародний стадіон імені Короля Фахда, на якому в той вечір показувалася оперета.