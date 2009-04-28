Експерти пояснили Обамі, як поводитися з Україною

Американські експерти рекомендують Адміністрації президента США Барака ОБАМИ проводити виважений, практичний діалог з Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в доповіді Брукінгс інституту (США) «Рекомендації новій адміністрації США стосовно України. Погляд провідних американських експертів».

Доповідь підготовлена колишнім Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Стівеном ПАЙФЕРОМ, старшим науковим співробітником Інституту міжнародної економіки ім. Петерсена (США) Андерсом АСЛУНДОМ, старшим науковим спеціалістом з проблем енергетичної безпеки Брукінгс інституту Джонатаном ЕЛКІНДОМ.

Експерти вважають, що на найвищому рівні новій адміністрації Б.ОБАМИ слід надіслати «месидж» про підтримку та необхідність співпраці лідерів України одне з одним.

Експерти вважають, що нова адміністрація має відновити роботу комісії, яка діяла у 1996-2000 роках на чолі з віце-президентом США та президентом України. На їх переконання, такий механізм може поглибити американсько-українські відносини, контролювати просування погоджених двосторонніх пріоритетів та дотримання Хартії Україна-США, ухваленої в грудні 2008 року, а також використовуватися для передачі неупереджених «месиджів» з делікатних питань.

Експерти вважають, що представники влади США мають бути відвертими: якщо В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО не можуть разом працювати, спроби Америки допомогти Україні впоратися з економічною кризою, посилити її енергетичну безпеку чи розвивати тісніші зв’язки з Європою принесуть мінімальні результати.

Експерти також вважають, що Україні необхідно залишатися та діяти в рамках програми Міжнародного валютного фонду. На їх думку, навіть з допомогою МВФ Україна ймовірно матиме у 2009 році брак коштів обсягом близько 5 млрд. доларів. Експерти вважають, що уряд США повинен працювати з такими партнерами, як Європейський Союз, МВФ, Світовий банк, звертаючи увагу на цю проблему, як пріоритетну, з метою скликання конференції донорів, на якій і буде забезпечено виділення додаткового фінансування цього року у 5 млрд. доларів.

Експерти вважають, що цю допомогу необхідно прив’язати до виділеної позики МВФ та виробити умови, які узалежнять додаткове фінансування від конкретних реформ в енергетичному секторі. Експерти вважають, що уряду США слід розглянути виділення коштів як частину цих реформ. Крім того, на їх думку, Вашингтон має вимагати від України повернутися до надзвичайно важливих економічних реформ для сприяння швидшому відновленню її економіки, а також розглянути питання про зменшення торговельних бар’єрів для українських товарів.

Крім того, вони вважають, що новій адміністрації США слід заохочувати Європейський Союз просувати завершення переговорів з Україною щодо угоди про асоціацію включно з договором про вільну торгівлю.

Також експерти вважають, що Вашингтон має стати лідером у формуванні відносин НАТО-Україна.

Враховуючи неможливість гарантувати одностайність в Альянсі щодо надання Плану дій щодо членства в НАТО, посадові особи США повинні допомогти Україні у розробці щорічної національної програми, яка міститиме більшу частину змісту ПДЧ та працювати в середині Альянсу для сприяння ухваленню цієї програми.

Експерти вважають, що Вашингтон має бути відвертим з Києвом щодо того, на яку підтримку Україна може сподіватися в протистоянні з Росією, і, водночас, застерегти Москву, що зусилля росіян дестабілізувати Україну нестимуть ризик для відносин Росії із Заходом.