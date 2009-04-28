ЄС може збільшити фінансування програми «Східне партнерство»
Версія українського дипломата
Європейський Союз може збільшити фінансування програми «Східне партнерство», якщо під час її реалізації будуть досягнуті позитивні результати.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.
Він зауважив, що рішення стосовно фінансування «Східного партнерства» є політичним і пов’язано з тим, як буде виконуватися бюджет ЄС.
«Звичайно, це може бути переглянуто. Якщо буде видно, що «Східне партнерство» працює, то можливо прийняття іншого політичного рішення», - сказав П.КЛІМКІН.
Він також зауважив, що нинішні обсяги фінансування цього проекту визначені до 2013 року, а потім, на його думку, фінансові ресурси можуть на порядок більшими.
«Але для цього потрібно запустити «Східне партнерство». І якщо всі будуть мати зиск від цього - і Україна, і ЄС, можна сподіватися на значне збільшення коштів і збільшення напрямків співпраці в рамках «Східного партнерства», - зазначив дипломат.
Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. Засновницький саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.
В цілому на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.