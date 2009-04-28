ЄС може збільшити фінансування програми «Східне партнерство»

Європейський Союз може збільшити фінансування програми «Східне партнерство», якщо під час її реалізації будуть досягнуті позитивні результати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

Він зауважив, що рішення стосовно фінансування «Східного партнерства» є політичним і пов’язано з тим, як буде виконуватися бюджет ЄС.

«Звичайно, це може бути переглянуто. Якщо буде видно, що «Східне партнерство» працює, то можливо прийняття іншого політичного рішення», - сказав П.КЛІМКІН.

Він також зауважив, що нинішні обсяги фінансування цього проекту визначені до 2013 року, а потім, на його думку, фінансові ресурси можуть на порядок більшими.

«Але для цього потрібно запустити «Східне партнерство». І якщо всі будуть мати зиск від цього - і Україна, і ЄС, можна сподіватися на значне збільшення коштів і збільшення напрямків співпраці в рамках «Східного партнерства», - зазначив дипломат.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. Засновницький саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.

В цілому на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.